Mannheim. Ein unbekannter Radfahrer hat nach Auskunft der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Feudenheimer Hauptstraße an der Einmündung Neckarstraße den Außenspiegel eines Citroen abgeschlagen.

AdUnit urban-intext1

Der Fahrer des schwarzen Citroen Berlingo war auf der Hauptstraße Richtung Innenstadt unterwegs. Um nach links in die Neckarstraße abzubiegen, hielt er verkehrsbedingt an. Plötzlich kam ein Radfahrer neben dem Citroen zum Stehen, beleidigte den Fahrer, schlug dann mit der Hand den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs ab und fuhr anschließend in Richtung Innenstadt davon.

Der Radfahrer war nach Angaben des Autofahrers 25 bis 30 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine schwarze Mütze und fuhr ein rotes Fahrrad der Marke Peugeot.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Radfahrer oder zum Tathergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/ 718 490 in Verbindung zu setzen.