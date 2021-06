Radfahrer nutzen freie Fahrt auf Luisenring

Freie Fahrt für Radfahrer – wenn auch nur für sechs Stunden am Feiertag: Zum Europäischen Tag des Fahrrads stand die rechte Fahrspur des Luisenrings am gestrigen Donnerstag ausschließlich den Radfahrenden zur Verfügung. Auf Initiative mehrerer Radverkehrsverbände wurde der Abschnitt zwischen Holz- und Kirchenstraße zu einer Pop-Up-Fahrradspur, also einem vorübergehenden und provisorischen Fahrradweg. An zwei Ständen informierten die Initiatoren – Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), QuadRadEntscheid Mannheim, Kidical Mass Mannheim und Verkehrsclub Deutschland (VCD) – über sichere Radwege und neue Abstandsregelungen beim Überholen von Zweirädern. Auf einen Antrag der Grünen-Fraktion befasst sich am Dienstag, 8. Juni, 16 Uhr, auch der Ausschuss für Umwelt und Technik mit dem Pop-Up-Radweg im Luisenring. cs

