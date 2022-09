Radfahrer nach Kollision mit Straßenbahn in Mannheim schwerverletzt

Mannheim. Ein 59-jähriger Radfahrer ist am Montag, gegen 10 Uhr, in der Feudenheimer Straße in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst worden und ist unter diese geraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf Höhe der Haltestelle Im Pfeifferswörth. Der Radfahrer hatte wohl die Schienen überqueren wollen. Er wurde schwerstverletzt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Der 59-Jährige wurde daraufhin in ein städtisches Klinikum gebracht.

Die Unfallaufnahme dauert an. Es kann laut Polizei zu Beeinträchtigungen kommen, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-42 22 bei den Beamten melden.