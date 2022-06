Radfahrer in Lebensgefahr

Zu einem folgenschweren Unfall ist es an der Kreuzung Altrheinstraße/Wachtstraße auf dem Waldhof gekommen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde dabei am Freitag gegen 16.30 Uhr ein Radfahrer schwer verletzt. Nach den Angaben der Beamten befuhr ein 21-jähriger Sprinter-Fahrer die Altrheinstraße in Fahrtrichtung B 44. Auf Höhe der Einmündung Wachtstraße habe er die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers missachtet und diesen frontal erfasst. „Hierbei erlitt der 80-jährige Radfahrer lebensgefährliche multiple Verletzungen. Er wurde unter Begleitung des Notarztes in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht“, so die Polizei. Aufgrund der Unfallaufnahme unter Hinzuziehung eines Sachverständigen blieben Altrhein-und Wachtstraße bis 20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt weiter. pol/bhr

