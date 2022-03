Radfahrer flüchtet nach Unfall in Mannheimer Innenstadt zu Fuß - Zeugen gesucht

Mannheim. Weil er mit einem Fahrzeug kollidiert und anschließend geflüchtet ist, sucht die Polizei derzeit nach einem unbekannten Fahrradfahrer. Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann zwischen den Quadraten P4 und P5 in Richtung Fressgasse unterwegs gewesen sein, als er die Vorfahrt eines auf der Fressgasse fahrenden 29-Jährigen missachtete und mit diesem zusammenstieß. Anschließend soll der Unfallverursacher sichtlich verletzt zu Fuß in Richtung der Quadrate Q4 und Q5 geflüchtet sein. Sein beschädigtes Fahrrad sowie eine verschlossene Packung Parfüm ließ der Mann an der Unfallstelle zurück. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

