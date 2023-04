Radfahrer belästigt Frau in der Mannheimer Neckarstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am frühen Mittwochmorgen eine Fußgängerin in der Mannheimer Neckarstadt sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 1.30 Uhr in der Riedfeldstraße unterwegs, als der vorbeifahrende Mann ihr ans Gesäß fasste.

Die 26-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und hielt sich am Fahrrad des Unbekannten fest - dieser stürzte daraufhin. Als der Mann von der Fußgängerin auf sein Verhalten angesprochen wurde, entschuldigte er sich, stieg jedoch sofort wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung Lupinenstraße.

Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, normale Statur, blonde kurze Haare und einen Vollbart. Er trug eine Wollmütze, womöglich eine Jeans und ein Sweatshirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei zu melden.