Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden ist. Demnach war der 60-Jährige am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr von Leimen zum Rheinausee unterwegs. Auf dem Weg dorthin nahm ihm ein unbekannter Autofahrer laut Polizei die Vorfahrt. Beim Ausweichen kam der 60-Jährige zu Fall und stürzte. Dabei bekam er offensichtlich den Lenker in den Bauch und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Der Radfahrer setzte seinen Weg fort. Am See traf er auf Bekannte, die ihn wegen der Verletzungen nach Hause brachten. Da sich sein Zustand verschlechterte, verständigte seine Frau Rettungsdienst und Polizei. Zeugen sollen sich unter Tel. 0621/174 42 22 melden. pol/mik

