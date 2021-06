Radfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer an Kopf und Oberkörper verletzt

Mannheim. Ein 56-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Linienbus am Montagmorgen in Mannheim-Vogelstang schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte der Radfahrer gegen 7.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Vogelstang-Center" die Gleise. Dabei wurde er von einem Linienbus erfasst und stürzte zu Boden. Der 56-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte ist sein Zustand ernst.

AdUnit urban-intext1

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann keinen Fahrradhelm getragen. Die Fahrerin des Busses kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Fahrgäste des Busses kamen nicht zu Schaden.

Der Busverkehr auf der betroffenen Linie war während der Unfallaufnahme bis etwa 8.30 Uhr unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten bei der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.