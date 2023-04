Radfahrer bei Unfall in Mannheim schwer verletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall ist ein 79-jähriger Radfahrer am Mittwochmittag in Mannheim schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr der 79-jährige Radfahrer auf dem Radweg die Spreewaldalle in Fahrtrichtung Magdeburger Straße entlang. Kurz vor der Einmündung, bog der in gleicher Richtung fahrende 35-jährige Mercedes-Fahrer, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, in die Chemnitzer Straße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab, wodurch er das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

