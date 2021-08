Radfahren lernen

Die Stadt Mannheim unterstützt Radfahrkurse für Erwachsene, damit „möglichst viele Menschen überhaupt die Fähigkeit besitzen, ein Fahrrad zu nutzen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Radfahrschule Rhein-Neckar bietet dazu im Rudi & Willi Altig Radstadion, An der Radrennbahn 16, im Herzogenried vom 16. bis 27. August sowie vom 6. bis 17. September Kurse für Ungeübte an.

Chance für Ungeübte

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zehn Personen begrenzt. Der Kurs findet an zehn aufeinanderfolgenden Tagen jeweils montags bis freitags von 15 bis 17.30 Uhr statt. Als Projekt zur Förderung des Radverkehrs im Rahmen des 21-Punkte-Programms unterstützt die Stadt Mannheim alle Teilnehmenden mit einer reduzierten Kursgebühr in Höhe von 30 Euro. „Die besten Radwege nützen nichts, wenn die Menschen selbst nicht wissen, wie Fahrradfahren funktioniert. Auch heute gibt es noch Erwachsene, die nicht Rad fahren können. Dies sollte kein Tabu sein, vielmehr rufen wir dazu auf, jetzt die Chance wahrzunehmen“, sagt der zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Beim Kurs finden vielfältige Übungen statt – mit dem Tretroller, auf niedrigen Fahrrädern ohne Pedale und mit Pedalen auf normalen Fahrrädern. Dies schaffe die Grundlagen für sicheres Radfahren. Die Gefährte stehen für alle bereit. Anmeldung erfolgen beim Kursleiter Conny Heinz Kraft, radfahrschule-rhein-neckar@online.de, Tel. 0621/ 9766093.