Rad-Codierung in Feudenheim

Mannheim. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), bietet am Mittwoch, 20. Juli, von 16 bis 18 Uhr bei Fahrrad-Kästle in der Ziethenstraße 29 eine Codier-Aktion an. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen. Dabei wird das Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen versehen, der Diebe abhält oder – wenn es doch passiert – der Polizei ermöglicht, aufgefundene Räder dem Eigentümer zuzuordnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Polizei stellt drei Fahrräder in Mannheim sicher – Eigentümer gesucht Mehr erfahren