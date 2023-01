Queen-Hits im Planetarium Mannheim: Surround-Sound und Sternenbilder

Mannheim. Keiner weiß, dass Astronomie und Musik besser zusammenpassen, als Bryan May – seines Zeichnens promovierter Astrophysiker vom King’s College in London und Gitarrist der Band Queen. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die mitreißenden Songs der Band ihren Weg ins Planetarium Mannheim gefunden haben. Das Planetarium präsentiert die Show „Queen Heaven“ ab dem 29. Januar, 19.30 Uhr in einer neuen, überarbeiteten Fassung. Zusätzlich zu der hochauflösenden 360 Grad Projektion, den kristallklaren Sternen des ZEISS Sternenprojektors und den 24 rundum verbauten Boxen verwandeln 22.000 LEDs und vier Laser den Kuppelsaal in eine Rockbühne. Der Eintritt kostet 14,50 Euro (ermäßigt: 12 Euro). Tickets für „Queen Heaven“ sind an der Tageskasse oder online erhältlich.

