Quadrate im Einfluss der Luftmassen

Das Jahr 2021 war mit einer Mitteltemperatur von 10,9 Grad um 0,4 Grad zu kalt. Das berichtet Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Vergleich zur Messreihe 1991 bis 2020 waren genauer die Monate Januar (+0,2 Grad), Februar (+0,9 Grad), Juni (+3,6 Grad), September (+2,4 Grad) und Dezember (+1,6 Grad) zu warm. Die anderen Monate seien zu kalt gewesen, „dabei herausragend“ der April (-2,9 Grad), der Mai (-2,8 Grad), der August (-0,7 Grad) und der Dezember (-2,9 Grad), so Pfaffenzeller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die höchste Temperatur wurde am 18. Juni mit 34,5 Grad gemessen. Sie liegt deutlich unter der Rekordtemperatur von 38,9 Grad vom 7. August 2015, so der Meteorologe. Die tiefste Temperatur wurde am 11. Februar frühmorgens mit -13,8 Grad ermittelt.

Insgesamt gab es 58 Sommertage (Mittel sind 56 Tage) und elf heiße Tage (Mittel 14 Tage). Frosttage gab es 55, die Zahl der Eistage lag bei sechs (Mittel sind 65 Frosttage und neun Eistage). Mit einer Niederschlagssumme von 623,6 Millimetern (Liter pro Quadratmeter) wurde im Jahr 2021 sogar der Durchschnittswert von 640,3 Millimeter unterschritten.

Überdurchschnittlich nass waren nur die Monate Januar, Juli, August und Dezember, die anderen Monate blieben zu trocken, allen voran der März, beschreibt der DWD-Experte. Eine klimatologisch relevante Schneedecke wurde an acht Tagen ermittelt. „Sie war am 17. Januar mit vier Zentimetern am höchsten“, berichtet Pfaffenzeller.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Sonne schien 1832,7 Stunden, das sind 100,4 Prozent des vieljährigen Mittels, also der Vergleichsperiode. Am längsten schien die Sonne am 19. Juni mit 15,8 Stunden, erklärt Pfaffenzeller. Zu wenig Sonne gab es vor allem im Januar, Mai, Juni, August und November. Sonnenreich waren dagegen die anderen Monate, vor allem der Februar. Die höchste Windspitze war eine Sturmböe mit 84,6 km/h, die am 21. Oktober bei Sturmtief Hendrik auftrat, so Pfaffenzeller.

Regenreicher Sommer

Im groben Kurzdurchlauf gestaltete sich das Wetterjahr mit Blick auf Besonderheiten wie folgt: Der Januar war sehr trüb und sonnenarm. Die Tatsache, dass es einige Monate später in allen drei Frühjahrsmonaten zu trocken war, zeige, dass „Luftmassen polaren Ursprungs am Werk waren“ – diese sind kalt und haben einen geringen Feuchtigkeitsgehalt, so Pfaffenzeller. Das resultiere in weniger Niederschlag.

Der Sommer war „sehr regenreich“, vor allem der Juli war zu nass. Bezüglich der Temperatur war der Sommer zu warm. Insgesamt gab es 46 Sommertage (Temperatur über 25 Grad, Durchschnitt sind 68 Sommertage), davon zehn heiße Tage (über 30 Grad, Durchschnitt sind 21 Tage). Die tiefste Temperatur wurde am 1. Juni mit 7,8 Grad gemessen, war also sogar nur einstellig. September und November waren zu trocken, der Oktober zu nass, was für etwas Ausgleich im Jahresdurchschnitt sorgte. Der Dezember lieferte dann, wie kürzlich erlebbar, mit Höchstwerten von 10 bis 15 Grad ein sehr mildes Jahresende.