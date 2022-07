PWK in Mannheimer Parkhaus aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim.. Am Dienstagabend sind in der Innenstadt aus einem geparkten Fiat mehrere hochwertige Gegenstände entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Gesamtschaden des Diebstahls, der zwischen 17.40 Uhr und 21.45 Uhr im Parkhaus in der Neckarvorlandstraße stattgefunden hat, auf über 4.000 Euro. Darunter waren mehrere Tablets, ein Laptop sowie persönliche Gegenstände. Wie der oder die Täter in das Innere des Fahrzeuges gelangt sind, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

