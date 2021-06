Putzaktion für den Kultursommer

Müll beseitigen als Vorbereitung für den neuen Kultursommer im Schlosspark: Dazu rufen der Verein Kulturtragflächen, das Peer23 und die Surfrider Baden-Pfalz auf. Am Sonntag, 20. Juni, sammeln sich alle freiwilligen Helfer um 14 Uhr an der Rheinpromenade. Treffpunkt ist auf dem kleinen Parkplatz hinter dem Gasthaus am Fluss (Rheinpromenade 15). Wegen der Pandemie bitten die Veranstalter darum, entweder allein oder nur in kleinen Gruppen loszuziehen. Die Putzaktion soll eine saubere Grundlage bieten für den anstehenden Kultursommer, mit dem von Juli bis Oktober die freie Szene Mannheim wiederbelebt werden soll und rund 200 Auftritte geplant sind. lia

AdUnit urban-intext1