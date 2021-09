„Putz‘ Deine Stadt raus“- Aktion in Mannheim

Mannheim. Die 17. Mannheimer Reinigungswoche startet am 25. September. Der Stadtraumservice Mannheim ruft die Mannheimer Bevölkerung dazu auf, bei der gemeinsamen Putzaktion mitzumachen. Interessierte können sich über das Formular im Internet unter www.mannheim.de/rausputzen anmelden. Alle die mitmachen wollen, können ein Gebiet vorschlagen, in dem sie putzen möchten. Abfallsäcke, Greifzangen und Handschuhe stellt der Stadtraumservice Mannheim kostenlos zur Verfügung.

Nach Angaben der Stadt Mannheim nehmen regelmäßig bis zu 10.000 Menschen, darunter zahlreiche Schulen, Kindergärten, Vereine und Jugendhäuser, an der Reinigungswoche teil. Auch in diesem Jahr ist die Reinigungswoche mit einem Wettbewerb in den Kategorien Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendhäuser, Vereine und Stadtteile verbunden. Unter allen teilnehmenden Gruppen werden Geldpreise verlost.