Puppenspiele legen am 10. Juli los

Die Puppenspiele wollen sich nach der langen Corona-Schließung noch vor der Sommerpause mit einer kleinen Veranstaltungsserie zurückmelden. Unter dem Motto „Na, endlich!“ erzählt Dirk Nowakoski am Samstag, 10. Juli, um 20 Uhr Märchen für Erwachsene. Am Sonntag, 11. Juli, wird die Geschichte „Mathilde und der Nachbar“ für Knirpse ab drei Jahren gleich zwei Mal aufgeführt – um 11 und 15.30 Uhr. Das gilt auch für die „Bremer Stadtmusikanten“ am Sonntag darauf (18. Juli). „Das Traumfresserchen“ (ab drei Jahren) rundet die Juli-Serie am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr ab. Das Ensemble lässt die Puppen im angestammten Theaterdomizil, dem Keller der Schule U 2, 45 am Kurpfalzkreisel tanzen. wam

Info: www.mannheimer- puppenspiele.de