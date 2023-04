Prügelei vor Gaststätte

Zu einem Streit zwischen zwei Besuchern einer Gaststätte in der Heinrich-Lanz-Straße in der Schwetzingerstadt kam es am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, stritten sich ein 36-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann. Den anderen Gästen gelang es zunächst, die beiden Männer voneinander zu trennen. Daraufhin verlagerte sich die Auseinandersetzung jedoch vor das Lokal. Dort soll ein 34-jähriger Mann, der zuvor schlichtend eingeschritten war, den Kopf des 36-Jährigen gegen ein geparktes Auto geschlagen haben. Dabei erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro. Das Videomaterial wird von den Ermittlern und Ermittlerinnen ausgewertet. Es wird geprüft, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Beschädigungen am geparkten Pkw und der Auseinandersetzung besteht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0621/174 33 10 entgegen. pol/mek

