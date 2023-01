Prozessbeginn: Zwei Männer sollen Mitbewohner in Mannheim getötet haben

Mannheim. An diesem Donnerstag beginnt vor dem Landgericht Mannheim ein Prozess gegen zwei junge Männer (Jahrgang 1999 und 2002) unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags. Sie sollen Ende Juli mit drei weiteren Männern in einer von der Arbeitsvermittlungsagentur genutzten Wohnung in Mannheim gewohnt und einen der Mitbewohner zwischen dem 20. und dem 23. Juli mit bedingtem Tötungsvorsatz mehrfach gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Das Opfer soll dabei verschiedene Verletzungen erlitten haben, durch die es zu Beschädigungen an den Lungenflügeln und einer beiderseitigen Luftbrust gekommen sein soll. Am Mittag des 23. Juli sei der Mann daran erstickt.

Die Angeklagten sollen seine lebensgefährliche Situation erkannt, sich aber nicht um ihn gekümmert haben. Am Morgen des 23. Juli soll ein Mitbewohner die Angeklagten auf den Zustand des Schwerverletzten angesprochen haben. Darauf sollen diese ihm mehrere Schläge und Tritte versetzt haben. Der Mann erlitt dadurch Hämatome am ganzen Körper. Der Prozess wird vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts verhandelt. Insgesamt sind neun Verhandlungstermine angesetzt.