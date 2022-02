Prozessauftakt zu versuchtem Totschlag im Mannheimer Schlossgarten

Mannheim. Am kommenden Montag, 14. Februar, beginnt der Prozess vor der Großen Jugendkammer am Mannheimer Landgericht gegen fünf Angeklagte, die im Juni im Bereich des Mannheimer Schlossgartens eine weitere Person mit einem Messer angegriffen und dessen Tod billigend in Kauf genommen haben sollen. Wie das Landgericht Mannheim am Dienstag mitteilte, soll das Opfer einen der Angeklagten gesehen und anschließend das Gespräch mit ihm gesucht haben. Ein weiterer Angeklagter soll sich aggressiv eingemischt haben, bevor er den Geschädigten grundlos mit einem Messer angegriffen und ihm zweimal in den Oberschenkel gestochen haben soll. Daraufhin sollen alle Angeklagten den bereits Verletzten mit Schlägen, Tritten und weiteren Messerstichen angegriffen haben. Ihre Attacke sollen sie erst mit dem Eintreffen der Polizei beendet haben. Der Geschädigte soll neben verschiedenen Prellungen zwölf Stichwunden davongetragen haben.

