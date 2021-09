Prozess um Autorennen in Mannheim

Mannheim. Illegales Autorennen oder Ordnungswidrigkeit? Das ist die Frage beim Prozess am Amtsgericht: Die Anwälte der drei Angeklagten gehen davon aus, dass ihre Mandanten lediglich rund 15 bis 20 km/h zu schnell auf der Neckerauer Straße in Höhe der Adlerstraße unterwegs waren, also mit 65 km/h. Der Staatsanwalt dagegen, dass sie schon mindestens ab der Brücke über die Bahntrasse zu schnell fuhren und andere verkehrsgefährdend überholten. Die Beweislage ist dünn: Es gab weder einen Unfall noch Geschwindigkeitsmessung am Tattag, dem 22. Mai 2020 gegen Mitternacht. Die Polizisten, die die drei Autos stoppten, schätzen deren Tempo zwar deutlich höher ein, aber ein Sachverständiger kam zu dem Schluss, dass diese bei 70 km/h gelegen hatte. Zeugen berichteten zum einen von lauten Motoren. Zum anderen von Autos, die im Pulk fuhren. Je nachdem, wie der Richter entscheidet, können die drei um 35 Jahre alten Männer aus Mannheim mit Entzug des Führerscheins und Autos rechnen oder mit Freispruch. Das Urteil soll am Freitag, 24. September, um 13 Uhr verkündet werden. RoS

