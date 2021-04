Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) ist das größte Steinkohlekraftwerk Deutschlands – und damit immer wieder auch ein Symbol im Kampf um den Klimaschutz. So stand es zuletzt mehrfach im Mittelpunkt politisch motivierter Aktionen. Wegen einer davon muss sich am Montag nun ein junger Klimaaktivist vor dem Amtsgericht verantworten. Ihm wird unter anderem Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Am Samstag, 8. August 2020, soll der damals 22-Jährige um kurz vor 5 Uhr morgens zusammen mit vier weiteren Aktivisten in das umzäunte Gelände des GKM eingedrungen sein, erklärt das Amtsgericht. „Ihr Ziel war, auf soziale und ökologische Probleme, die mit der Steinkohleverstromung verbunden sind, aufmerksam zu machen“, teilt die Gruppe „GKM Abschaffen“ mit, die sich mit dem Angeklagten solidarisiert. So soll es am Montag vor dem Gericht eine Kundgebung mit anschließender Demonstration geben.

Die Aktivisten seien seinerzeit dann auf ein etwa 20 Meter hohes Kohleförderband geklettert, das daraufhin zu ihrem Schutz zeitweise habe abgestellt werden müssen, berichtet das Amtsgericht weiter. Dadurch sei es zu einer Reduzierung der Strommenge gekommen. Eine Spezialeinheit der Polizei beendete die Aktion schließlich gegen 10 Uhr, woraufhin das Band wieder eingeschaltet wurde.

Neben Hausfriedensbruch wird dem jungen Mann laut Gericht weiterhin vorgeworfen, „eine Nähnadel absichtlich mit der Spitze nach außen in seinen Hosenbund gesteckt zu haben, um so einen ihn durchsuchenden Polizeibeamten im Rahmen der erwarteten vorläufigen Festnahme zu verletzen“.

Der Vorfall war einer von einer Reihe von Protestaktionen. Bereits im August 2019 hatten rund 100 Klimaschützer gegen den CO2-Ausstoß des GKMs demonstriert. Dabei sind auch zwei Förderbänder von Aktivisten blockiert worden. Einen weiteren aufsehenerregenden Vorfall hatte es 2008 gegeben, als Kletterer einer Umweltschutzorganisation einen Verladekran erklommen hatten.