Prozess am Landgericht - Fahrlehrer soll Fahrschülerinnen genötigt haben

Mannheim. Ein Fahrlehrer soll über Jahre hinweg Fahrschülerinnen sexuell genötigt haben. Für die ihm vorgeworfenen Taten von Mitte 2013 bis Mitte 2016 muss der 50-Jährige sich von Mittwoch (09.00) an vor dem Landgericht Mannheim verantworten. In neun Fällen soll er in Raum Mannheim/Heidelberg/Frankenthal seine Tätigkeit dazu ausgenutzt habe, Frauen dazu zu bewegen, sexuelle Handlungen an sich zu erdulden. Zum Auftakt des wegen eines Krankheitsfalles und Corona mehrfach verschobenen und jetzt neu aufgerollten Prozesses werden die Anklageschrift verlesen und der Angeklagte befragt.

