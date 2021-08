Proteste in der Feudenheimer Au: Baumschützer fesseln sich an Stämme

Mannhein. Aus Protest gegen die von der Bundesgartenschau-Gesellschaft geplante Fällung von Bäumen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Feudenheimer Au haben sich Mitglieder der Feudenheimer Bürgerinitiativen an die zur Fällung vorgesehenen Stämme gefesselt. In dem LSG soll ein sogenanntes Augewässer mit einem Bachlauf und Schilfgürtel angelegt werden. Die Arbeiten beginnen, wie berichtet, am heutigen Montag, 23. August. Die Baumschützer kritisieren, dass die Schilfzone nur wenige Meter verlegt werden müsste, um die Bäume zu erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1