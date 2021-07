Protest gegen Windkraft-Anlagen

Die Bürgerinitiative „Energiewende mit Vernunft“ rund um Andreas Kostarellos lädt zu einer Info-Veranstaltung am Samstag, 17. Juli, auf der Friesenheimer Insel ein. In der Gaststätte „die Insel“ (An der Kammerschleuse 107) will sie ab 16 Uhr unter anderem über die Pläne der MVV informieren, auf der Friesenheimer Insel Windräder zu errichten. Die Bürgerinitiative steht Windkraft-Anlagen generell äußerst skeptisch gegenüber und fordert größere Abstände zu Wohnhäusern. Darum hat sie unter anderem eine Petition im Landtag gestartet. Die Gaststätte „Insel“ befindet sich mitten in der Kleingartenanlage. Genügend Parkplätze seien in etwa 200 Meter Entfernung vorhanden. mig

