Rund 60 Menschen sind am Mittwoch um 12 Uhr dem Aufruf des Klinikum-Betriebsrates gefolgt und zu einer Kundgebung ans Haupttor gekommen. Es ist eine Protestaktion, die sich – mit Blick auf die Landtagswahl am Sonntag und die Bundestagswahl im September – vor allem gegen das grundlegende System der Krankenhausfinanzierung richtet. Auch Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Ärztevertretung Marburger Bund sind zugegen. Es geht um ein Anliegen, das sie eint.

Der Hauptredner Bernd Gräf, Vorsitzender des Konzern-Betriebsrats der Universitätsmedizin, kritisiert in erster Linie die festen Fallpauschalen für einzelne Krankheiten. Die Kliniken hätten gar keine andere Wahl, als vor allem aufs Geld zu schauen. Doch das reiche etwa für die Instandhaltung ihrer Gebäude vorne und hinten nicht. Also müssten sie teure Kredite aufnehmen, und die Krankenkassenbeiträge kämen letztlich zu einem erheblichen Teil den Banken zugute. Neben einem grundlegenden Systemwechsel fordern die Redner gleiche Löhne für Beschäftigte von Logistik-Töchtern.

Kandidatinnen und Kandidaten von Grünen, SPD und Linken sind „in voller Mannschaftsstärke“ (so Klinikum-Betriebsratschef Ralf Heller) gekommen. Zwar sind nicht alle da, aber die aus beruflichen Gründen Abwesenden lassen sich namentlich entschuldigen. Isabell Fuhrmann (Linke), Elke Zimmer (Grüne) und Stefan Fulst-Blei (SPD) sagen dann am Mikrofon ihre Solidarität und Unterstützung auch im Namen der Parteikollegen zu.

Zum Abschluss kündigt Heller an, dass man die Probleme nun im Wahljahr noch häufiger thematisieren werde. Er hat sich mit Briefen auch direkt an die Gesundheitsminister in Berlin und Stuttgart, Jens Spahn (CDU) und Manne Lucha (Grüne), gewandt, um die auf die „extreme Dauerbelastung“ der Beschäftigten aufmerksam zu machen.