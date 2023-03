Protest gegen Greenwashing bei Deutsche-Bank-Filiale in Mannheim

Mannheim. Umweltschützer von Greenpeace haben am heutigen Tag in 30 deutschen Städten, darunter auch Mannheim, an Filialen der Deutschen Bank gegen das Greenwashing der Fondstochter DWS protestiert. Hintergrund ist, dass DWS trotz anbahnender Bankenkrise und schlechter Geschäftszahlen der Führungsetage exorbitante Boni für Greenwashing gewährt. Wie Greenpeace mitteilte, haben die Aktivisten Aufkleber im DIN A1-Format an die Filiale P7 10-15, 68161 Mannheim geklebt. Sie zeigen die Grünfärberei der Fondsgesellschaft mit einer Waschmaschine, aus der ein DWS-Logo mit grünem Schaum ragt. Auf Handbannern fordern die Umweltschützer "Keine Boni für Greenwashing" und suchen das Gespräch mit der Filialleitung.

"Die Deutsche Bank darf die Verbrauchertäuschung ihrer Fondstochter nicht länger ignorieren. Sie muss Verantwortung übernehmen und Missstände bei der DWS übernehmen", sagt Saskia Wilbert von Greenpeace Mannheim-Heidelberg. Greenpeace fordert daher, die Anlagerichtlinien der Fondgesellschaften an den Vorgaben der Pariser Klimaziele auszurichten und den Vorstandboni an glaubwürdige Nachhaltigkeitsziele zu koppeln.