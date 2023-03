„Protected Bike Lane“ auf dem Mannheimer Luisenring fertiggestellt

Mannheim. Die Arbeiten an der „Protected Bike Lane“ auf dem Mannheimer Luisenring sind abgeschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilt, kann die Radverbindung zwischen Kurpfalzkreisel und Jungbuschstraße wie geplant ab sofort durch Radfahrerinnen und Radfahrer genutzt werden. Die dreispurige Verkehrsführung auf dem Luisenring in Richtung Ludwigshafen ist bereits freigegeben. Es werden lediglich noch kleine Restarbeiten sowie Abräummaßnahmen ohne Verkehrseinschränkungen durchgeführt.



Pflasterarbeiten am Plankenkopf beendet

Ebenfalls im Zeitplan wurden die Reparaturarbeiten am Pflaster des Plankenkopfes im Bereich P7 durch den Stadtraumservice Mannheim beendet. Die Taxi-Warteplätze können ab heute wieder wie gewohnt angefahren werden.

