Prophylaxe für Stürze

Um Stürzen besser vorbeugen zu können, startet die TSG Seckenheim mit dem Seniorenrat eine Sturzprophylaxe. In Vorträgen und Kursen können sich Teilnehmer darüber informieren, wie sie Stolperfallen in ihrer Wohnung erkennen und wie sie ihre eigene Beweglichkeit erhalten und verbessern können, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm beginnt am Montag, 12 Uhr, mit einem Vortrag und dem ersten Kurs zur Sturzprophylaxe, jeweils im Kaiserhof in der Offenburger Straße. Der zweite Kurs beginnt am Dienstagvormittag. Die Kosten liegen zwischen 60 und 110 Euro. Um Anmeldung per E-Mail unter gesundheitssport@tsg-seckenheim.de wird gebeten . red