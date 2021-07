Projekt zum Recycling von Wasserstoff startet

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Um effizient damit umgehen zu können, startet das Forschungscluster Elektrochemie (ELCH) der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim ein neues Forschungsprojekt: Wasserstoff-Recycling durch elektrochemische Kompression. Der Fokus im Projekt EH2C liegt auf der Aufbereitung des Wasserstoffs, der bei der Produktion von Solarzellen und anderen Halbleitern anfällt und üblicherweise ungenutzt – entweder mit Luft verdünnt oder durch Verbrennung – an die Umgebung abgegeben wird. Abhängig vom Projektverlauf ist geplant, das Recyclingverfahren innerhalb von zwei Jahren in die Demonstrationsphase zu überführen und den kooperierenden Firmen einen sofortigen Nutzen zu ermöglichen, teilte die DHBW mit.

Gleichzeitig liefert das Projekt wichtige Erkenntnisse für ein funktionierendes Recyclingverfahren, das einsatzbereit wäre, sobald sich Wasserstoff als Energieträger durchsetzt. Als eine der wenigen wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland verfügt die DHBW Mannheim am Campus Eppelheim über ein eigenes Wasserstoff- und Brennstoffzellenlabor mit einem elektrochemischen Verdichter. Das Projekt schließt an ein bereits von der DHBW entwickeltes System an, das Wasserstoff reinigt und verdichtet. Die Forschenden wollen das Verfahren schon sehr bald in der Industrie zum Einsatz bringen.

„Da die Wasserstoffforschung und ihre Technologien noch recht jung sind, rückt das Thema Recycling normalerweise erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Vordergrund. Wir blicken bereits jetzt in die Zukunft“, erklärt Projektleiter Sven Schmitz. „Gleichzeitig liefern wir eine Lösung, die sofort genutzt werden kann, wenn Wasserstoff als Energieträger marktreif ist.“

Als Partner sind die Unternehmen Centrotherm Clean Solutions, mit Fokus auf Abgasreinigungssysteme für die Halbleiterindustrie, und HyET Hydrogen als a erfahrenster Hersteller des elektrochemischen Verdichters im Projektteam, ebenso die Fraunhofer Gesellschaft, der Anlagenhersteller FCT Systeme und der Solarzellenhersteller Azur Space Solar Power. Das Projekt wird zwei Jahre lang vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. lia

