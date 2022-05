Mannheim. Im Projekt Westside Stories der Jugendförderung der Stadt Mannheim begegnen sich Jugendliche in der Neckarstadt-West und bringen ihre Geschichten auf die Bühne. Die Teilnehmenden haben nun ein Programm entwickelt, das am Samstag, 28. Mai, jeweils um 16 Uhr und um 19 Uhr im Bildungshaus „Kaisergarten“, Zehntstraße 28, gezeigt wird. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung an anna.mueller@mannheim.de vorab erforderlich.

