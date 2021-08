Projekt richtet sich an verschuldete Menschen - kostenlose Beratung bei Geldsorgen

Mannheim. Menschen, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Nöte geraten sind, können ab September eine kostenlose Beratung bei der Mannheimer Caritas in Anspruch nehmen. Ein neues Projekt eröffne die Schuldnerberatung „auch für diejenigen, die Erwerbseinkommen haben. Bisher war dies auf Menschen, die Hartz IV, Grundsicherung oder Rente bekommen, beschränkt“, so die Caritas in einer Pressemitteilung.

Die Corona-Krise habe „dazu geführt, dass Menschen, die bisher gut mit ihrem Einkommen auskamen, nun ihre Verbindlichkeiten nicht mehr oder nur unter schwersten Anstrengungen decken können“. Die Hilfspakete böten zwar „die Möglichkeit, die Ausgaben für Miete, Kredite, Versicherungen und Energieversorgung auf später zu verschieben, aber oft wird das Problem dadurch nur aufgeschoben statt gelöst“, erklärt Caritas-Abteilungsleiterin Stefanie Paul.

Die Schuldnerberatung verzeichnet bereits jetzt eine corona-bedingte Zunahme von Beratungsgesprächen – und rechnet mit einem hohen Anstieg der Privatinsolvenzen. Solche finanziellen Notlagen führten oftmals zu „kritischen Lebensereignissen, die mit hoher psychischer Belastung verbunden sind und oftmals nicht ohne professionelle Hilfe bewältigt werden können“.

„Wir wollen Betroffene frühzeitig bei der Bewertung und Regulierung ihrer Schulden unterstützen, bevor Verschuldung zu Überschuldung wird“, sagt Paul. Dazu gehöre eine Analyse der finanziellen Situation, Budgetberatung, existenzsichernde Maßnahmen und psychosoziale Beratung.

Caritas-Schuldnerberatung: Telefon 0621/43031050