Programm für Kinder

Der Verein InFamilia hat für Kinder ein neues Sommerferien-Projekt entwickelt. Das „Deisi“ genannte Programm ist als „Reset“ in Pandemiezeiten gedacht und soll insbesondere Kindern zwischen sieben und zehn Jahren neue Kraft spenden, teilte der Verein mit. Fünf Tage lang, täglich von 9 bis 15 Uhr, werden Kinder in einer Kleingruppe liebevoll an Kraftquellen herangeführt und spielerisch durch „Jeux Dramatiques“ (das Ausdrucksspiel aus dem Erleben) gestärkt. Das Basteln, Backen, Gestalten, Musik und Entspannung sind weitere Elemente im Programm.

In den Wochen vom 23. bis 27. August, 30. August bis 3. September und 6. bis 10. September sind noch Plätze frei. Das Ferienprogramm kostet pro Woche 125 Euro und beinhaltet Kosten für Verpflegung, Material und pädagogische Betreuung. Vorabanfragen sind bis Sonntag, 15. August, per Mail an Julia.koester@infamila.eu möglich. Nach Angaben von InFamilia werden die Kinder am Anfang und zwei Mal in der Ferienwoche auf Kosten des Vereins getestet. Das Personal sei mit Testungen vertraut. Es werden die aktuellen Coronaregeln, die für die Schulkindbetreuung in dieser Zeit gelten, eingehalten. red/cs