Programm für Gasthörende der Uni Mannheim online - Anmeldungen ab sofort

Mannheim. Das Vorlesungsverzeichnis der Universität Mannheim für das Gasthörer- und Seniorenstudium im Frühjahrssemester 2023 ist ab sofort online verfügbar, wie die Einrichtung mitteilt. Die Anmeldephase im Studierendenportal läuft. Ersteinschreiberinnen und Ersteinschreiber können sich per E-Mail, Post oder Fax anmelden. Die Zulassung zu den Lehrveranstaltungen erfolgt ab dem 1. Februar, auch danach sind Nachmeldungen möglich. Vorlesungsbeginn ist am Montag, 13. Februar, der letzte Vorlesungstag am Freitag, 2. Juni.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in diesem Semester erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein vielfältiges Programm mit rund 300 Veranstaltungen aus allen Fachbereichen der Universität. Das Spektrum reicht von Wirtschaftsethik, Politische Soziologie oder Gesundheitspsychologie bis hin zu Römischer Geschichte, Kunst und Kultur. Auch ein Projekt zur Universitätsgeschichte während der NS-Zeit und ein Handschriftenkurs zur Mannheimer Stadtgeschichte werden angeboten.

Veranstaltungen in Präsenz

Die meisten Veranstaltungen finden in Präsenz statt, außerdem gibt es einige Online-Kurse. Das Gasthörer- und Seniorenstudium der Universität Mannheim richtet sich an Menschen jedes Alters. Für die Teilnahme wird kein bestimmter Bildungsabschluss vorausgesetzt.

Die Teilnehmenden können aus einer Vielzahl an Lehrveranstaltungen aus allen Fachbereichen wählen, die sie gemeinsam mit den regulären Studierenden besuchen. Ergänzend gibt es einige Angebote, die sich speziell an Gasthörende und Seniorenstudierende richten. Die Semestergebühr für jedes angefangene Semester beträgt 125 Euro.

Weitere Informationen sind unter www.uni-mannheim.de/gasthoerer-anmeldung abrufbar. Das Vorlesungsverzeichnis kann unter www.uni-mannheim.de/gasthoerer-angebot heruntergeladen werden. Für Fragen steht das Büro des Gasthörer- und Seniorenstudiums unter gasthoerer@uni-mannheim.de zur Verfügung.