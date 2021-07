Profi für Digitalisierung werden an der DHBW Mannheim

Mannheim. Um Experten von morgen vorzubereiten, bietet die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim als einziger der DHBW-Standorte in Baden-Württemberg ab 1. Oktober 2021 das neue Studienangebot der Fakultät Technik Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Digitale Transformation an.

Im Studium wird interdisziplinäres Wissen aus BWL und Technik mit ausgesuchten Digitalisierungsthemen zielgerichtet kombiniert. In wechselnden Theorie- und Praxisphasen entwickeln sich die Studierenden in drei Studienjahren zu fachübergreifenden Profis für die Digitalisierung von technischen Produkten und Prozessen in Produktion, Logistik, Vertrieb oder Controlling sowie für digitale Geschäftsmodelle.

Studienstart für das neue Angebot ist am 1. Oktober. © Lisa Wazulin

Studieninteressierte bewerben sich direkt bei den Dualen Partnern. Unternehmen, die kurzfristig noch Studienplätze zum Studienbeginn im Herbst 2021 anbieten möchten, können sich mit Dirk Ostermayer in Verbindung setzen. Eine erste Infoveranstaltung für interessierte Unternehmen (Studienstart 2022) findet am 16. September 2021, um 15 Uhr online statt. Wer technikaffin ist, gern im Team arbeitet und Interesse an Digitalisierungsthemen hat, bringt gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium der neuen Studienrichtung mit.

Ebenso sind sehr gute Mathematikkenntnisse, Kommunikationsstärke und Organisationskompetenz wichtige Eigenschaften, um Digitalisierungsprozesse in Industrieunternehmen zu begleiten. Mehr Informationen über den neuen Studiengang gibt es auch unter www.mannheim.dhbw.de. red/lia

