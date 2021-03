„Fünf, vier, drei, zwei, eins“ und los. Es ist ein professioneller Filmdreh, der im Rhein-Neckar-Theater in Neckarau abläuft. Mit drei TV-Kameras, Tontechnikern, Mischmaschinen, mehreren Monitoren. „Aufschlag Rülke“ nennt sich das Format, zugeschnitten auf den FDP-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl. Neben Hans-Ulrich Rülke ist auch der Landesvorsitzende Michael Theurer nach Mannheim gekommen. Und per Video zugeschaltet wird Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und damit bundesweit mit der ranghöchste Liberale.

Doch als Erstes wendet sich die Moderatorin, FDP-Generalsekretärin Judith Skudelny, den Lokalmatadoren zu. Die sitzen im hinteren Teil des Raums. Skudelny zeigt sich erfreut, dass im Mannheimer Norden mit Julia Schilling eine Betriebsrätin für die Liberalen kandidiert, das gebe es ja nicht so oft. Dann geht es um Schillings andere berufliche Tätigkeit als Apothekerin. Da sei sie ja vor Ort gerade bestimmt ein wichtiger Anlaufpunkt. „Ja, die Menschen danken es einem“, sagt Schilling.

Die Nähe zu seinen Kunden ist auch Florian Kußmann, dem Kandidaten im Süden, wichtig. Er ist sehr froh, seinen Blumenladen nun wieder öffnen zu können. Speziell in Krisenzeiten gebe es „vielen ein gutes Gefühl, Blumen mit nach Hause zu nehmen“. Als Selbstständiger habe er auch unter den Lockdowns sehr gelitten. Da wolle die FDP vieles besser machen, sagt Skudelny. „Uns ist ganz wichtig, Menschen wie dich, lieber Florian, zu unterstützen.“

Dann ist wieder die „liebe Julia“ dran. Mit der hätte die Moderatorin gern über das Thema dritte Rheinbrücke gesprochen. Doch Schilling möchte lieber erst etwas zum Rheindamm sagen. Sie warnt vor einem Kahlschlag, dem in Naherholungsgebiet auf dem Lindenhof mindestens 2000 Bäume zum Opfer fallen könnten. Dabei zeige doch der Blick auf die Parkinsel am anderen Rheinufer, dass sich Hochwasser auch mit riesigen Metallwänden vorbeugen lasse. „Manchmal hilft der Blick über den Tellerrand hinaus bei einer Lösung“, kommentiert Skudelny.

Für eine dritte Rheinbrücke wirbt dann Kußmann. Sie sei besonders wegen der Hochstraßensanierung in Ludwigshafen dringend notwendig, um ständigen Stau zu vermeiden und Schwerlastverkehr aus der Innenstadt fernzuhalten. Zumal die Belastung der Brücken nach Corona noch deutlich zunehmen werde.

Um die Krise und ihre Folgen geht es dann auch im Hauptteil der Veranstaltung zwischen Rülke, Theurer und Stamp. Sie plädieren unter anderem für maßvolle Lockerungen zur Entlastung der Wirtschaft, für weniger Bürokratie und eine bessere Digitalisierung vor allem der Schulen. Stamp lästert über Erwartungen mancher Grüner, nach der Pandemie werde es eine „entschleunigte Gesellschaft“ geben. Das Gegenteil treffe zu: „Wir werden alle die Ärmel hochkrempeln müssen.“

Skudelny fragt den Rheinländer nach seinem Chef Armin Laschet, ob der Christdemokrat ein guter Kanzler wäre. Stamp bejaht. Der NRW-Ministerpräsident behandle die Liberalen auf Augenhöhe, die Düsseldorfer Koalitionäre gingen „unglaublich fair miteinander um“.

Nicht als „Steigbügelhalter“

Das wäre laut Rülke auch der Südwest-FDP wichtig, als „Steigbügelhalter“ stehe man nach der Wahl am 14. März nicht zur Verfügung. Als mögliche Gesprächspartner nennt er nach der CDU auch die SPD und die Grünen. Diese seien hier unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann deutlich vernünftiger als in anderen Ländern, hätten etwa teilweise erkannt, dass künftige Mobilität nicht nur batteriebetrieben sein dürfe. Für seine Partei gebe es nur einen Punkt, der absolut unverhandelbar sei: Ohne Wasserstoff könne die Energiewende nicht gelingen. Über alles andere lasse sich mit den Liberalen diskutieren, sofern es dem Wohl Baden-Württembergs diene. Demnach wäre auch eine „Ampel“-Koalition nicht ausgeschlossen.

Am Ende der einstündigen Runde zeigen sich Schilling und Kußmann sehr zufrieden. Nach eigenen Angaben hat die FDP damit auf Facebook mehr als 3500 Menschen erreicht, dazu etwa 100 auf dem YouTube-Kanal des Landesverbands. Die Kosten des Formats ließen sich nicht genau beziffern. Sie lägen aber deutlich höher als bei Präsenzveranstaltungen, weil zur Raummiete die teure Übertragungstechnik hinzukomme.

