Problematische Namen auf der Rheinau in Mannheim

Mannheim. Auch in Rheinau-Süd will die Stadtverwaltung Straßen umbenennen, weil ihre Namensgeber für Rassismus, Kolonialismus, Gewalt und Völkermord stehen. Konkret geht es – wie berichtet – um vier Straßen, die nach Theodor Leutwein, Adolf Lüderitz und Gustav Nachtigal sowie dem Hitler-Bewunderer Sven Hedin benannt sind. Die Namen stammen – mit Ausnahme des Sven-Hedin-Wegs – aus den 1930er Jahren und waren Teil der Nazi-Propaganda.

Anders als bei der Andrew-Jackson-Straße im Stadtteil Franklin ist das Verfahren in Rheinau-Süd aber noch nicht abgeschlossen. Im Herbst hatte die Stadtverwaltung eine Vorlage auf den Weg gebracht, die Straßennamen zu ändern. Sie folgte damit vor allem von den Grünen initiierten Diskussionen im Gemeinderat. Der Rheinauer Bezirksbeirat hat der Umbenennung bereits mehrheitlich zugestimmt. Eine Entscheidung der Stadträte steht aber noch aus.

Neubewertung immer möglich

Geplant ist zunächst, im Stadtteil eine Informationsveranstaltung durch das Marchivum und Historiker der Uni Mainz abzuhalten. Die hatten in einer Studie das kolonialistische und rassistische Verhalten von Leutwein, Lüderitz, Nachtigal und Hedin wissenschaftlich aufgearbeitet. Sollte der Gemeinderat dann einer Änderung der Straßennamen zustimmen, werde man sich in einem gemeinsamen Prozess der neuen Namensgebung annehmen, hieß es im Juni bei der Sitzung des Bezirksbeirats. Der ehrenamtlich tätige „Arbeitskreis Kolonialgeschichte“ hatte bereits Vorschläge für neue Namen gemacht (wir berichteten).

Bleiben Franklin und Rheinau-Süd Einzelfälle? Oder ist in Mannheim mit weiteren Änderungen von Straßennamen wegen historisch belasteter Paten zu rechnen? In den vergangenen zehn Jahren seien alle Straßennamen „nach ihren historischen Gehalten“ überprüft worden, sagt dazu Corinna Hiss, die Sprecherin des Baudezernats. Dabei seien die vier Namen auf der Rheinau „als sehr kritisch“ eingeschätzt worden. „Bei Andrew Jackson ergab sich erst nach Abschluss der Prüfung eine Neubewertung, die unter anderem durch die weltweite Black-Lives-Matter-Debatte angestoßen wurde.“ Das Beispiel zeige, so die Sprecherin, dass gesellschaftliche Neubewertungen über Straßennamen Wesensmerkmale eines demokratischen Diskurses und daher auch in Zukunft zu erwarten seien. (mit tin)

