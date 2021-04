Mannheim. Ein laut Polizei ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich in der Neckarstadt ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 69-jährige Frau am Samstagvormittag im Ulmenweg mit ihrem Auto auf ein Privatgelände aufgefahren, weil sie dachte, es handele sich um den Parkplatz eines Supermarktes. Als sie ihren Irrtum bemerkte, wendete sie, setzte zurück und beschleunigte so sehr, dass sie auf ein etwa 40 Zentimeter hohes Begrenzungsmäuerchen auffuhr. Ein Abschleppwagen musste das Auto von dort herunterheben. Die Schadenshöhe ist unbekannt, verletzt wurde niemand.

