Prinzessin überreicht Anzahlung

Es sollte nur eine Anzahlung sein. „Ich bin noch nicht fertig“, kündigte Maren-Michelle Gruber an, als sie jetzt an Peter Hofmann, Präsident des Reitervereins, einen Scheck über 7500 Euro überreichte. Die Stadtprinzessin hatte Spenden für das Kindergärten-Sprachförderprojekt des Reitervereins gesammelt. Das Maimarkt-Reitturnier nutzte sie nun, um das Geld zu übergeben. Gleich darauf folgte eine weitere Spendenübergabe.

„Das ist ein schöner Rahmen und toll, dass das Turnier trotz Corona überhaupt stattfinden kann“, meinte Maren-Michelle Gruber. Die vom Feudenheimer „Lallehaag“ gestellte Stadtprinzessin hat selbst ein Pferd und reitet gerne. Als sie ihr Amt antrat, wollte sie – wie viele Regentinnen vor ihr – für ein soziales Projekt Spenden sammeln. Und das setzte sie auch fort, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie nun weiter im Amt ist. „Ich will beim Spendenbetrag fünfstellig werden“, versprach sie Hofmann. „Bisher konnten wir ein Pony kaufen, aber ich hoffe, die Spendensumme steigt noch weiter, und wenn man die leuchtenden Kinderaugen sieht, dann mache ich das sehr gerne!“, so die Stadtprinzessin im MVV-Reitstadion.

Dorthin war sie mit „Lallehaag“-Präsidentin Daniela Gruber, Vize Thomas Koch sowie Schatzmeisterin Regine Köhnlein-Koch und Thomas Gleßner von VR Bank Rhein-Neckar, ihrem Arbeitgeber, gekommen. Die 7500 Euro seien nur eine Anzahlung, meinte sie. Sie habe sich bewusst für das ponygestützte Sprachförderprojekt des Reiter-Vereins mit den Kindergärten der Katholischen Gesamtkirchengemeinde entschieden, „weil es nicht so bekannt ist, aber den Kindern auf tolle Weise hilft“, erkläre sie.

Respekt vor der Natur

„Pro Woche beschäftigen sich unsere reit- und sprachgeschulten Kräfte mit 100 Kindern aus katholischen Kindergärten, die aus den verschiedensten Gründen nicht sprechen wollen oder können“, erläuterte Peter Hofmann: „Wenn wir sie mit den Ponys zusammenbringen, lösen sich oft die Blockaden!“ Bei dem 2017 gestarteten Projekt nähern sich die Kinder, ausgerüstet mit Helmen, mit ihren Erzieherinnen den Tieren. Die Mädchen und Jungen erweitern beim Entdecken der Tiere ihren Wortschatz und bekommen Lust anderen davon zu berichten. Die Pferde seien „sanfte Lehrer auch für Respekt vor der Natur“, so Hofmann.

Hofmann hatte am Ende des Turniers aber doppelten Grund zum Strahlen. Innerhalb von 20 Minuten durfte der Turnier-Chef und Präsident des Reiter-Vereins gleich zwei Spendenschecks entgegennehmen. Auch für die „Kleinen Glücksritter“ gab es nämlich einen Scheck: Die Initiative ist von der mehrmaligen Paralympics-Siegerin, Welt- und Europameisterin sowie Vorsitzenden Hanne Brenner (Wachenheim) gegründet worden, Hofmann fungiert als stellvertretender Vorsitzender. Sie erfüllt „Kindern, die noch sehr jung sind, aber das Ende ihres Lebens in Reichweite haben“, so Hofmann, letzte Wünsche. Volker Wurzbacher, dem Para-Turnier in Mannheim als Ansager und vielfältiger Unterstützer verbunden, bringt seit vielen Jahren einen Kalender mit Fotos von Reitern aus Rheinland-Pfalz heraus, dessen Erlös er dem Verein spendet – diesmal 1500 Euro. „Wir können damit nicht nur den schwerkranken Kindern helfen, sondern auch den Geschwisterkindern und nun auch Frauen aus Frauenhäusern“, bedankte sich die erfolgreiche Para-Reiterin.