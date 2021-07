Mannheim. Malerei von Lea Jade und Skulpturen von Hans-Michael Kissel sind ab 8. Juli in der Mannheimer Princehouse Gallery zu sehen – unter dem Titel „Klang und Bewegung“. Zur Afterwork Preview mit kuratorischer Führung von 17 bis 20 Uhr muss man sich anmelden. Am 10. Juli von 18 bis 21 Uhr sind dann die Künstler vor Ort – jade selbst spielt dabei auch noch mit Udo Chillinsky (Saxofon) am Klavier ein Konzert mit Kompositionen zu den Bildern. Anmeldungen per Mail: gallery@princehouse.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1