Predigt zu Ehren Cashs

Die Johanniskirche auf dem Lindenhof ehrt im Gottesdienst am Sonntag, 8. August, um 11 Uhr, eine Legende der Musikwelt: Johnny Cash. Unter dem Titel „I walk the line“ widmen sich Predigt und Musik dem Werk des mehrfach mit einem Grammy Award ausgezeichneten US-amerikanischen Sänger. Den bringt Danny Wünschel aus Hemsbach nahe, 2017 beim German Rock und Pop Award als „Bester Countrysänger“ ausgezeichnet.

Zu den Cash-Interpretationen von Danny Wünschel spricht Pfarrerin Susanne Komorowski darüber, weshalb eine Sonntagspredigt über Johnny Cash für sie so naheliegend ist: Denn im Leben von Johnny Cash, so Komorowski, gebe es ähnlich wie bei „Stars“ in den biblischen Geschichten viele Brüche, die Anlass zum Nachdenken böten. Zudem habe Cash, der auch Gospelalben aufgenommen hat, seinen Glauben in vielen seiner Songs thematisiert.

Für die Teilnahme am Gottesdienst in der Johanniskirche, Windeckstraße 1, ist keine Anmeldung möglich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. red