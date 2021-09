Präsident der Carnevalgesellschaft Feuerio will wieder feiern

Mannheim. Bodo Tschierschke will den Feuerio aus der Corona-Krise führen. „Wir haben Lust, es kann losgehen, die Welt muss nur mitmachen“, kündigte der einstimmig wiedergewählte Präsident von Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft bei der Jahreshauptversammlung an, dass der Verein derzeit den Weißen Ball, Prunksitzung, Fete und viele weitere Veranstaltungen für die Kampagne 2021/22 plant.

Tschierschke steht seit 22 Jahren an der Spitze des Feuerio, womit er die längste Amtszeit aller bisherigen 17 Chefs des 1898 gegründeten Vereins amtiert. „Ich will auch noch ein paar Jahre dranhängen, ich habe noch einiges vor“, sagte der 61-jährige Ex-Prinz, der bis 1999 schon sechs Jahre Vizepräsident war. „Er hat das Schiff auch gut durch das schwierige Jahr gebracht“, bedankte sich im Namen der Mitglieder Walter Mülbert, der Präsident des Ältestenrates, für „hervorragende Arbeit“.

Rücklagen gebildet

„Es ist gelungen, den Verein gut über Wasser zu halten – auch finanziell“, blickte Tschierschke auf die Folgen der Corona-Pandemie und der ausgefallenen Kampagne zurück. Er dankte insbesondere dem Trainerteam, das mit den Garden virtuell oder im Freien trainiert hätte. „Sie haben den Laden gut zusammengehalten, so dass es keine Abgänge gibt“, so Tschierschke. Der Feuerio nutzte die Corona-Pause nur zu einer Karteibereinigung und zählt nun rund 750 Mitglieder – womit er immer noch mit Abstand der größte Karnevalsverein ist.

Durch die Hilfe von Spendern, Sponsoren und Senatoren, wobei er namentlich insbesondere Harald Lieblang und Axel Gutensohn nannte, habe der Verein die Einnahmeverluste ausgleichen können. Es sei sogar gelungen, Rücklagen für künftige Kampagnen zu bilden, ergänzte Frank Maier, der Finanzminister. Er wurde wie Tschierschke und Kultusminister Michael Witt einstimmig wiedergewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder stehen turnusgemäß erst 2022 zur Wahl.

Derzeit hofft der Feuerio, dass er in der nächsten Kampagne wie gewohnt feiern kann. Die Eröffnung soll am 11. November im Stadtquartier Q 6/Q 7 sein. Allerdings müsse man „auf Sicht“ planen, so Tschierschke. Sinn machten ein „Weißer Ball“ oder eine Prunksitzung nur, wenn man die Säle auslasten könne. „Wir sind seit Jahren ausverkauft – wem sage ich dann, dass ich ihn nicht reinlasse, wenn wir nur 50 Prozent der Plätze belegen dürfen“, fragte der Präsident. Sollten die Corona-Einschränkungen zu streng sein, „müssen wir daher überlegen, ob und welche Veranstaltungen Sinn machen“. Endgültig könne man daher erst Ende November/Anfang Dezember entscheiden.