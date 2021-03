Das Herz Griechenlands schlägt in der Kurpfalz, genauer: in Mannheim. Hier, auf dem Waldhof, gibt es seit Jahrzehnten muttersprachlichen Griechisch-Unterricht in der Grundschule. Und auf dem Luzenberg leitet Erzpriester Georgios Basioudis die Griechisch-Orthodoxe-Gemeinde.

Basioudis ist daneben Koordinator des Netzwerkes der griechischen Institutionen und Vereine in der Metropolregion – und als solcher Hauptveranstalter eines Festakts, der an ein prägendes historisches Ereignis erinnert: den 25. März 1821. Dieser Tag, inzwischen auch Nationalfeiertag des südosteuropäischen Landes, gilt als Beginn der griechischen Revolution – und der daraus resultierenden erfolgreichen Befreiung Griechenlands vom Osmanischen Reich.

Daran erinnert ein virtueller Festakt am Sonntag, 20. März, 11 Uhr. Er ist zugleich Auftakt der griechischen Woche anlässlich des Jubiläums „200 Jahre – Aufbruch zur Freiheit“. Der Sender Metropolregion-TV überträgt die Veranstaltung aus den Reiss-Engelhorn-Museen auf im Internet auf YouTube.

Netzwerk seit zwei Jahren

Neben der musikalischen Umrahmung durch Anna-Vassiliki Panagopoulou am Klavier wird die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Sigrid Skarpelis-Sperk einen Vortrag halten. Die Präsidentin der Vereinigung der Deutsch-Griechischen-Gesellschaften geht auf „200 Jahre griechische Revolution – Erbe und Herausforderung für das Europa des 21. Jahrhunderts“ ein. Gianna Angelopoulou, Präsidentin des Komitees Greece2021, gibt einen Impuls.

Außerdem werden Grußworte unter anderem von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Oberbürgermeister Peter Kurz erwartet. Durch den Festakt führen Stella Kirgiane-Efremidou, Vorsitzende des griechisch-deutschen Freundeskreises Philia Weinheim, und Dimitrios Bakolas, Mitglied des Organisationskomitees des griechischen Netzwerkes Rhein-Neckar. Es wurde vor zwei Jahren gegründet, um gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. Dem Festakt sollen das ganze Jahr über weitere Veranstaltungen folgen. bhr

Info: Virtueller Festakt Sonntag, 20.März, 11 Uhr: bit.ly/3tnSAZs