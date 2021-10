Prägende Zeit als Bub in Gewahrsam

„Mit Herz und Humor“ titelte der „MM“ anlässlich des 90. Geburtstages von Helmut Graf (Bild) im Juli 2019. Jetzt ist der einstige Chef des Mannheimer Sozialamtes gestorben. Der Ur-Mannheimer stand 44 Jahre im Dienste der Stadt und engagierte sich nach der Pensionierung in zahlreichen Ehrenämtern.

Im Dezember hat der „MM“ mit Graf und dessen Ehefrau Doris noch gesprochen – für die damalige Weihnachtsausgabe mit Rückblicken von fünf Menschen aus Mannheim, die nach Krieg und Bomben das erste Christfest in Frieden erlebt haben. Bei dem Treffen erzählte er von „riesigem Heimweh“, das in Erinnerung geblieben ist: Der Neckarstädter „Bu“ verbrachte Weihnachten 1945 zwangsweise auf einem französischen Bauernhof. Als evakuierter Schüler war der 15-Jährige wenige Tage vor Kriegsende fürs Panzervernichtungsregiment der Hitlerjugend, Gebiet Baden, vereidigt worden. Mit anderen „Kinder-Soldaten“ aus Mannheim geriet er in französische Gefangenschaft und landete im Departement Corrèze bei einer Bauernfamilie. Pierre, wie nun Helmut hieß, musste zwar hart arbeiten, durfte sich aber am Tisch satt essen und in einem eigenen Bett schlafen.

Feind wird zum Freund

Mit seinen Patrons sollte Helmut Graf später freundschaftlich Kontakt halten. „Die schrecklichste Zeit meines Lebens“, so sagte er später, habe ihm auch viel gegeben – so die Erkenntnis, dass sich auch sogenannte Feinde oftmals menschlich verhalten. In jener Zeit, als er nicht wusste, wie es in der Heimat Eltern und Bruder ergangen ist, „da hat mich die Bäuerin fast wie einen Sohn behandelt“, blickte Helmut Graf zurück.

Nach seiner zweijährigen Kriegsgefangenschaft begann er bei der Stadt eine Verwaltungslehre. Im einstigen Wohlfahrtsamt fand Graf seine persönliche Herausforderung. 1979 wurde er stellvertretender Leiter des Sozialamtes, 1986 Chef der Behörde. Weitsichtig gründete er die erste kommunale Altenpflegeschule. Nach seinem Abschied 1991 blieb seine fachliche Kompetenz weiterhin gefragt – beispielsweise im Caritasrat, in dem er sich viel Jahre engagierte. wam (Bild: Silvia Osthues)

