Postbank öffnet wieder

Die Filiale von Post und Postbank in O 2 am Paradeplatz ist wieder geöffnet. Seit Samstag, 10. April und damit fast eine Woche war sie nicht zugänglich – und damit viele Kunden der Innenstadt nicht nur von Postdienstleistungen, sondern auch von Geldauszahlungen und Kontoauszugdrucker abgeschnitten. Das sorgte für viel Ärger, weil nur ein kleiner Zettel eine technische Störung als Begründung nannte. „Bei Bauarbeiten wurde ein Kabel durchtrennt, wodurch fast die komplette Technik in der Filiale inklusive der Geräte im Selbstbedienungsbereich ausfiel“, begründete ein Sprecher der Postbank auf Anfrage den Vorfall. Der Schaden sei jetzt behoben, „die Technik läuft wieder“, sagte er. Die Postfachanlage sei während der Schließung nutzbar gewesen – denn sie ist derzeit in Containern zwischen O 2 und O 3 untergebracht.

AdUnit urban-intext1

Das 1954 errichtete, unter Denkmalschutz stehende Postgebäude am Paradeplatz wird derzeit zu einem Hotel der modernen wie preisgünstigen Kette „Motel One“ mit 300 Zimmern umgebaut. Im Erdgeschoss soll es mehrere Gastronomie- und Handelsflächen geben. Die Postbank, die auch für die Postdienstleistungen zuständig ist, bleibt aber in dem Gebäude. pwr