Positiver aufs Alter schauen

Hätten wir in der Pandemie anders reagiert, restriktiver, wenn das Coronavirus vor allem Kinder getroffen hätte, wenn diese schwer erkrankt, womöglich sogar gestorben wären? Eine heikle Frage, die der Heidelberger Altersforscher Jürgen Bauer (Bild) aber tendenziell mit „Ja“ beantworten würde.

„Es gibt Unterschiede in der gesellschaftlichen Wertigkeit, und wenn Sie funktionelle Einbußen haben, das heißt, wenn Sie dement werden, Mobilitätseinschränkungen haben, sind Sie nicht im Fokus der Gesellschaft, Sie sind nicht mit der gleichen Wertigkeit versehen“, sagt Bauer in einer neuen Folge des Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“. Er leitet das Geriatrische Zentrum am Universitätsklinikum Heidelberg und ist Mitglied im Pandemierat, den die Bundesärztekammer im vergangenen Spätherbst ins Leben gerufen hat.

Positionspapier verfasst

Dieser hat mit Blick auf pflegebedürftige Menschen bereits ein Positionspapier verfasst und fordert darin mehr Investitionen in die Strukturen, um bei der nächsten Krise besser vorbereitet zu sein. „Wir haben unglaublich viel Geld ausgegeben in der Pandemie, das ist ja auch in Ordnung, aber wir hätten vielleicht im vergangenen Sommer darüber nachdenken müssen, wie viel davon wir in vorbereitende, präventive Maßnahmen in den Heimen investieren müssen, um manche Managementfunktionen etwa in der Hygiene dort zu unterstützen“, betont Bauer.

Ungeschützt in zweite Welle

So aber schlitterten die Einrichtungen mehr oder weniger ungeschützt in die zweite Coronawelle, was Ende 2020 zu schweren Ausbrüchen und tausenden Todesfällen führte. Doch Geld allein, ist Bauer überzeugt, werde das Problem nicht lösen. „Ich würde mich freuen, wenn man mit etwas mehr Liebe und mit etwas mehr Differenziertheit aufs Alter blicken und nicht nur die negativen Seiten sehen würde“, sagt Altersforscher Bauer. sba (Bild: Christian Buck)

