Positive Bilanz nach Jobs for Future

Mit 16 747 Besuchern (2021 waren es 8105) ist die dreitägige Jobs for Future, die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung und Studium, am Samstagabend auf dem Maimarktgelände zu Ende gegangen. Das teilten die Organisatoren mit und zogen zugleich ein positives Fazit. 291 Aussteller hatten Stellen und Weiterbildung angeboten, sie halfen bei der Berufsorientierung und erläuterten Berufsbilder. „Wir hatten viele gute Gespräche“, war laut Organisatoren an zahlreichen Ständen zu hören. Fast alle befragten Aussteller, so hieß es in der Mitteilung, hätten jetzt schon die Teilnahme für die nächste Jobs for Future im Februar 2023 zugesagt.

Nachlieferung von Broschüren

Bei der Messe hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Bewerbungsmappen abzugeben, häufig seien sie die Unterlagen auch direkt am Stand digital ausgefüllt worden. Auch Kurzentschlossene kamen auf ihre Kosten, denn es war möglich, sich für das bereits begonnene Ausbildungsjahr zu bewerben, zum Beispiel beim Handwerk. Eindeutiger Hinweis für den großen Andrang: Laut Veranstalter mussten an einigen Ständen Flyer und Broschüren nachgeliefert werden. Weil sich in den vergangenen Jahren einige Berufsfelder gewandelt haben, hätten die Besucherinnen und Besucher oft das Angebot der persönlichen Beratung genutzt. Am Stand der TH Bingen wurde Abiturienten zum Beispiel der Unterschied zwischen den Studiengängen Umweltschutz und Klimaschutzwissenschaft erklärt. Gäste erfuhren auch, dass sie für die Modeschule Kehrer kaum Vorkenntnisse brauchen und sogar kurzfristig in die Ausbildung einsteigen können. Auf Interesse waren zudem die Info-Veranstaltungen zu den „Do’s and Don’t’s“ bei der Bewerbung zum dualen Studium gestoßen. Die nächste Jobs for Future findet vom 9. bis 11. Februar 2023 wieder in der Mannheimer Maimarkthalle statt. red