Porträts besonderer Persönlichkeiten

Die Ausstellung „Vom Kommen, Gehen und Bleiben“ erzählt noch bis 31. März 2022 im Goethe-Institut mit Porträts, persönlichen Berichten und Dokumenten Geschichten besonderer Persönlichkeiten – gerade in heutigen Zeiten die sich durch Angst, Flucht und Krisen auszeichnet. Die Ausstellung befasst sich gesellschaftspolitisch mit Heimat und Fremde, aber auch mit den Gefühlen, die Menschen mit diesen Begriffen verbinden. Bei einem Gang durch die verschiedenen Teile der Ausstellung können die Gäste tiefer in die Thematik einsteigen. Am Samstag, 5. März und 26. März ab 11:45 Uhr sind noch Plätze frei! Der Künstler Mirko Müller erläutert gemeinsam mit Philip Ahrens die Idee des Projektes. Startpunkt ist jeweils im Goethe-Institut Mannheim, Oskar-Meixner Straße 6, 68163 Mannheim. Die Plätze sind begrenzt, Anmeldung unter kubi.mannheim@goethe.de. Ein Smartphone, das QR-Codes lesen kann und wetterfeste Kleidung sind mitzubringen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1