Pop-up-Kunst in Mannheimer Hinterhof

Mannheim. Mit einer temporären Ausstellung der Weinheimer Malerin Heike Kampa kommt die 68 Gallery aus der Langen Rötterstraße in die Filsbach. Im Hinterhof H 7, 36 wird an diesem Freitag, 4. November, 19 bis 22 Uhr, in der Reihe Pop-up-Art eine Schau mit Werken Kampas eröffnet. Titel: „Die Welt: Ver-rückt!“ Kampa: „In einer Zeit, in der sich alles verändert, habe ich versucht, Emotionen, ob Angst, Wut, Trauer, aber auch Liebe und Nähe, in meine Bilder einfließen zu lassen“, so die Künstlerin. Angeschaut werden können die Bilder auch am Samstag, 5. November, von 13 bis 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1