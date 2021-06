„Pollermützen“ weisen auf ernste und gefährliche Problematik hin

Strickmützen mitten im Sommer? Ja. Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein (BBSV) hat solche in Rot-Weiß über Straßenpoller gestülpt. Mitten in Mannheim. Vor dem Schloss. Warum? Als deutliches Zeichen dafür, dass die Poller die Menschen, die sehbehindert sind, stark gefährden. Denn fehlende Kontraste können diese Menschen gar nicht oder schlecht wahrnehmen. Mit fatalen Folgen: Stürze, Unfälle – besonders in Straßennähe, wo Autos nur so vorbeirasen.

AdUnit urban-intext1

Zahlen und bundesweiter Sehbehindertentag am 6. Juni Nach Angaben des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband werden blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschland nicht gezählt. „Eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, wie nützlich empirisch erhobene Daten wären“, heißt es dazu vom Verband. Dennoch erlauben Auswertungen von WHO-Zahlen Rückschlüsse auf Deutschland. Nach diesen Zahlen gibt es mehr als eine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland. Seit 1998 gibt es, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, einen eigenen Aktionstag: den Sehbehindertentag (www.sehbehindertentag.de). Er findet jedes Jahr am 6. Juni zu einem bestimmten Thema statt. Weil dieser 2021 auf einen Sonntag fällt, werden auch die Woche davor und danach für Aktionen genutzt. Mit der bundesweiten Aktion wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine kontrastreiche Gestaltung von Pollern vor Unfällen schützt. Der Wollhersteller Schachenmayr unterstützt die Aktion. „Viele fleißige Hände“ hätten gehäkelt und gestrickt und ermöglichten so die Aktion, sagt die Sehbehindertenvertretung. see

„Es ist im Übrigen nicht so, dass es nur um die Sehbehinderten geht“, sagt Karlheinz Schneider, Vorsitzender des BBSV. Auch Architektur mit Glas oder Treppen, die keinen Kontrast hätten, sei gefährlich. Und zwar für alle Menschen. „Es sind auch schon Sehende die Treppe runtergefallen“, sagt Schneider. Es gehe bei der Aktion neben der Pollerproblematik um die allgemeine Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, sagt er. Dazu gehöre zum Beispiel auch große, deutliche und gut erkennbare Schrift. Man wolle bei allen, insbesondere bei Architekten und Stadtplanern, Aufmerksamkeit für die Vielseitigkeit all dieser Probleme schaffen.

Lage noch lange nicht perfekt

Eine Passantin fährt mit dem Fahrrad vorbei, während die Poller gegenüber vom Schloss „geschmückt“ werden. Sie blickt interessiert zum Vorgehen. Als ihr erklärt wird, was bezweckt wird, sagt sie: „Das ist eine tolle Aktion. Ich finde es prima, dass sich die Menschen so Gehör verschaffen.“ Sie beobachtet die Gruppe weiter. „Sonst werden ihre Belange im Alltag sehr wenig beachtet“, fügt sie hinzu. „Eigentlich würde ich jetzt auch gerne eine Mütze für diese Aktion stricken.“

Man arbeite seit vielen Jahren ehrenamtlich daran, die Situation zu verbessern, sagt indes Karlheinz Schneider. Und das ehrenamtlich, ohne Vergütung. Dabei sei man auch stets im Gespräch mit der Stadt. „In Mannheim gibt es dabei noch Luft nach oben“, sagt er. Christoph Graf, Regionalgruppenleiter des Katholischen Blinden- und Sehbehindertenwerkes, pflichtet ihm bei. Man habe zwar gute Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Doch perfekt sei die Lage noch lange nicht.

AdUnit urban-intext2

Und das sieht man auch, wenn man unweit vom Aktionsplatz vor dem Schloss weiter durch die Stadt läuft. Die nächsten Poller sind nicht weit. Und zahlreich vorhanden. Zum Beispiel vor dem Parkhaus in N 1/N 2.

„Eine ausnahmslose Kennzeichnung aller Pfosten in Rot-Weiß wäre nicht zielführend, da dann die Signalwirkung auf eine besondere Situation beziehungsweise Gefahrenstelle verloren geht“, sagt Stadtsprecher Kevin Ittemann zur Problematik auf Anfrage. Nur einzelne Pfosten würden aus allgemeinen Verkehrssicherheitsgründen mit rot-weiß reflektierender Folie gekennzeichnet. „Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sie sich in gemeinsamen Geh- und Radwegen oder Verbindungswegen befinden“, so Ittemann. Oder bei der Aufstellung vor und nach Parkbuchten sowie bei halbseitigem Gehwegparken. Ittemann gibt zudem an, dass die meisten Pfosten verzinkt seien oder in Ausnahmefällen, etwa bei neuen Platzgestaltungen, in Edelstahl ausgeführt sind. „Im Altbestand sind auch noch kunststoffummantelte Pfosten in der Farbe Verkehrsgrau anzutreffen“, sagt er. Ittemann beschreibt, dass der Eigenbetrieb Stadtraumservice und der BBSV Gespräche hatten, über die Gestaltung von Pollern wurde noch nicht gesprochen.

AdUnit urban-intext3

Einiges an Gesprächsbedarf ist auf jeden Fall noch da, und vor allem aber ist der Bedarf an Aufmerksamkeit für die Belange von Sehbehinderten da. Das haben die BBSV-Mitglieder mit ihrer Aktion an diesem Tag deutlich gemacht. Und es ist ihnen gelungen mit ihrer wolligen Idee. Und wie lange werden die Mützen nun noch hängen bleiben? „Mal sehen, ob sie jemand mitnimmt“, witzelt Schneider. Genug gibt es allemal.

AdUnit urban-intext4

Christoph Graf betont indes zum Abschluss noch einmal, dass die Barrierefreiheit für Sehbehinderte oft „inselhaft“ gedacht werde. Besonders eben im Lebensraum Stadt. Maßnahmen würden unternommen, endeten aber an einem Baufeld. „Oder bei den akustischen Ampeln, da heißt es dann, das Geld reicht nicht“, sagt Schneider.